Willy Coito saca sus conclusiones de la derrota ante Herediano

"Con un jugador menos el equipo hizo un desgate enorme para defender y también para atacar", reconoció Willy Coito al referirse a la expulsión de Rodrigo Saravia.

Comunicaciones falló en casa y ante su público, y el saldo ante Club Sport Herediano de Costa Rica es totalmente negativo: Perdió el partido, el liderato y su jugador Rodrigo Saravia no estará en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2023 de la Concacaf. Willy Coito, técnico del “Albo”, compareció en la conferencia de prensa pospartido y analizó esos detalles que hicieron que el cuadro guatemalteco tuviese su peor partido en el torneo centroamericano.

El punto central de la conferencia de prensa giró en la expulsión del futbolista Rodrigo Saravia, quien dio un manotazo a su rival. “El sabor que nos queda es amargo porque queríamos quedarnos con el primer lugar del grupo. La expulsión (de Saravia) te hace cambiar todo. El equipo hizo un gran esfuerzo, merecimos el empate”, señaló el uruguayo.

Añadió: “El equipo tuvo un desempeño muy bueno en el partido, incluso antes de la expulsión tuvimos dos llegadas. El equipo estaba bien parado, no influye que no hayan jugado algunos futbolistas. Éramos conscientes de que teníamos a algunos que si hoy le sacaban tarjeta amarilla no iba a estar para la siguiente ronda. Lo que nos afectó fue la expulsión”.

Willy sobre el equipo

Willy Coito Olivera también destacó estar orgulloso del esfuerzo que hicieron sus jugadores, pese a la expulsión de Rodrigo Saravia. “Jugamos ante un buen club, y estoy orgulloso del esfuerzo que hicieron los jugadores. Talvez creo que podríamos haber conseguido el empate, pero lamentablemente no se logró. Me queda duda en el segundo gol del Herediano, cuando comienza la jugada; me parece que está adelantado”.

Continuó: “El equipo rival tiene jugadores con muy buen pie. Hoy en día en el futbol es muy difícil cuando te quedas con un jugador menos, porque hay mucha intensidad y velocidad, pero creo que el equipo después del empate de ellos volvió a tener más seguridad. Con un jugador menos el equipo hizo un desgate enorme para defender y también para atacar.

Cuartos de final

Pese a no ser primer lugar del grupo C de la Copa Centroamericana 2023, Comunicaciones disputará la fase de los cuartos de final. En ese sentido, el estratega sudamericano comentó: “La siguiente ronda hay que ganar, sea con quien sea. Creo que nosotros queríamos el primer lugar. A pesar de la derrota, el equipo demostró mucha personalidad contra un muy buen rival”.

Por último, Willy Coito, reflexionó: “Comunicaciones ya se hizo notar en la zona. Ir a El Salvador y meter cuatro goles no es fácil; Herediano no pudo ganar en Nicaragua, nosotros ganamos, Se le ganó a Real España muy bien. Por su puesto nos hubiese encantado hacer los 12 puntos y quedar primeros con puntuación perfecta, a veces el futbol tiene accidentes y hoy se dio un accidente, quedar con 10 jugadores 4:30 (tiempo de juego) es muy difícil”.

