Luis Martínez y el mensaje sobre la infraestructura deportiva de Guatemala

El delantero de Cobán Imperial habló sobre la diferencia de infraestructura deportiva entre Costa Rica y Guatemala tras la derrota ante Saprissa: ""Nosotros jugamos en el Estadio Nacional, que la cancha no está en nada a comparación de esta".

En medio de crecientes críticas hacia la infraestructura deportiva en Guatemala, el jugador de Cobán Imperial, Luis Martínez, ha alzado su voz después de la eliminación de su equipo en la Copa Centroamericana tras caer estrepitosamente ante Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa.

En una entrevista con los canales oficiales Concacaf, el ‘Salamá’ Martínez no solo analizó el desempeño de su equipo en el torneo, sino que también emitió un duro mensaje dirigido a los directivos y autoridades responsables de las malas condiciones de la infraestructura deportiva de Guatemala.

El contundente mensaje de Luis Martínez

Luis Martínez fue franco en su evaluación de la situación, reconociendo que la infraestructura deportiva de Guatemala, particularmente en el fútbol, está muy por debajo de los estándares necesarios para el alto rendimiento. En sus declaraciones, Martínez enfatizó: “Costa Rica está un paso más arriba que Guatemala empezando por la cancha”.

“Nosotros jugamos en el estadio Nacional, que la cancha no está en nada a comparación de esta, no es excusa, pero tenemos compañeros que no han jugado en esta cancha, yo gracias a Dios he jugado en Selección y sé la diferencia de un control en esta cancha a diferencia de las que tenemos en Guatemala”, expresó el delantero guatemalteco.

Martínez también analizó el desempeño de su equipo durante la derrota ante Saprissa en Costa Rica. Identificó problemas clave que pasaron factura en el resultado, incluida la pérdida de orden en el equipo y la desconcentración en las primeras jugadas del partido. Describió cómo la falta de cohesión en el mediocampo llevó a que los defensas quedaran mano a mano con los rivales, generando espacios y oportunidades para el equipo contrario.

Tras la eliminación en la Copa Centroamericana, Cobán Imperial ahora se enfocará en el torneo local, donde han tenido un comienzo difícil. Con solo 4 puntos en cinco jornadas completas y un partido pendiente, el equipo busca recuperar su ritmo y buscar la mejora en su desempeño.

