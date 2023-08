Fecha y hora de la próxima competencia de Luis Grijalva

El atleta guatemalteco está listo para competir en la Diamond League en Zúrich, Suiza. En este evento buscará llegar a la marca mínima para lograr su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras su impresionante actuación en el Mundial de Atletismo en Budapest, donde logró una destacada cuarta posición en los 5 mil metros, el atleta guatemalteco Luis Grijalva se encuentra listo y determinado para su próxima gran competencia.

Los ojos de la comunidad atlética se vuelven hacia la final de los 5 mil metros en la Diamond League en Zúrich, Suiza, el próximo jueves 31 de agosto a las 13:10 hrs, hora de Guatemala. Esta competencia no solo promete ser un enfrentamiento emocionante entre los mejores corredores del mundo, sino que también representa una oportunidad crucial para Grijalva.

En este desafío, el objetivo primordial de Grijalva es alcanzar el tiempo mínimo requerido para asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. La marca mínima establecida por el Comité Olímpico Internacional es de 13 minutos y 5 segundos, una barrera que Grijalva está decidido a superar.

A medida que se acerca a la competencia en Zurich, Grijalva tiene dos posibles caminos para asegurar su participación en los Juegos Olímpicos. Además de lograr la marca mínima en esta competencia, el atleta también tiene la opción de clasificar a través del ranking mundial. En la actualidad, se encuentra en la impresionante novena posición en el ranking global de los 5 mil metros, lo que aumenta sus posibilidades de lograr su sueño olímpico desde otra perspectiva.

