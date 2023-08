Ansu Fati es tendencia por esta razón

Inesperadamente, el talentoso jugador del F. C. Barcelona, Ansu Fati, es protagonista en el cierre del mercado de fichajes europeo.

Ansu Fati iniesperadamente se convirtió noticia mundial la tarde de este miércoles 30 de agosto en las vísperas del cierre de fichajes a nivel europeo. El talentoso jugador del F. C. Barcelona, próximo a cumplir 21 años (31 de octubre), tendría como próximo destino la Premier League, de acuerdo a las informaciones que provienen de Europa.

“El futuro más inmediato de Ansu Fati estará en la Premier League, pero no en las filas del Tottenham Hotspur. Cuando todo hacía indicar que el ariete pondría rumbo al plantel londinense, ha cambiado de idea para decantarse por otro club británico. En concreto, el Brighton & Hove Albion”, señala fichajes.com.

Asimismo, el reconocido periodista italiano, Fabrizio Romano, publicó en la red social X: “El Brighton se acerca a la operación por Ansu Fati y el Barcelona está dispuesto a aceptar la propuesta formal recibida en calidad de cedido”. Añade: “Ansu Fati ha aceptado Brighton como destino. De Zerbi, factor clave”.

De acuero al comunicado italiano, asegura que el Brighton y Barcelona ya cerraron elaucerdo verbal. En ese sentido, se revelan posibles detalles del contrato a firmar, entre ello: “Sin cláusula de opción de compra, contrato de préstamo hasta junio de 2024 y parte principal del salario cubierta”.

Se asegura que Ansu Fati reservó viaje para el jueves, ya que el Brighton quiere que se firme lo antes posible.

BREAKING: Brighton are closing in on Ansu Fati deal as Barça are prepared to accept the formal proposal received on loan 🚨🔵 #BHAFC

Ansu Fati has accepted Brighton as destination — De Zerbi, key factor.

Final green light soon and then here we go ⏳🇪🇸 pic.twitter.com/aHFWZcCIER

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023