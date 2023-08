Willy Coito: “Pudimos ganar el partido, pero esto no es de merecimiento”

El entrenador uruguayo lamentó la falta de contundencia en el partido ante Malacateco, señaló que era un partido que podían ganar, pero perdonaron ante un equipo "que es rápido y que maneja bien el balón".

En enfrentamiento de la quinta jornada del Apertura 2023, los equipos de Comunicaciones y Malacateco protagonizaron un empate (1-1) que dejó al entrenador Willy Coito Olivera con una mezcla de emociones.

A pesar de haber tenido el control del partido en varios momentos, el resultado final no fue el esperado por el equipo de Comunicaciones. Para el técnico crema, la falta de contundencia en momentos cruciales fue uno de los factores que impidió que su equipo se llevara los tres puntos. En sus declaraciones post-partido, Coito expresó: “No es lo que queríamos, queríamos sumar de tres, pero bueno, no concretamos cuando nos pusimos arriba en el marcador, tuvimos para liquidar el partido y dejamos despierto a un equipo que nos empató al final del partido”.

Willy Coito lamenta la falta de contundencia

El empate conseguido por Malacateco no solo dejó un sabor agridulce en Coito, sino que también señaló ciertas falencias defensivas en su equipo. Coito admitió que el empate desencadenó un desorden en la organización defensiva del equipo, lo que permitió a Malacateco empatar el partido. Además, el entrenador lamentó una vez más la falta de eficiencia en la delantera de Comunicaciones: “Cuando nos dimos cuenta que nos empataron y que quedaba poco tiempo el equipo se desordenó, Malacateco es rápido y manejan bien la pelota, nos complicaron. Pudimos ganar el partido, pero esto no es de merecimiento, hay que hacer los goles y Comunicaciones no los hizo”.

A pesar de este resultado, el equipo de Comunicaciones debe mantener la cabeza en alto y aprender de las lecciones que dejó este empate. El próximo reto en el horizonte es el enfrentamiento contra Herediano en la última jornada de fase de grupos de la Copa Centroamericana. Una oportunidad para redimirse y demostrar la capacidad goleadora que Coito espera de su plantilla.

