Nathaniel Mendez-Laing brilla en la goleada del Derby County al Peterborough

Con dos asistencias, Mendez-Laing sigue rindiendo a gran nivel cuando se acerca la fecha FIFA de septiembre.

Los futbolistas guatemaltecos en el extranjero siguen en una racha positiva y en esta última jornada, uno de los jugadores más sobresalientes fue Nathaniel Mendez-Laing. Su buen estado de forma quedó en evidencia en el emocionante enfrentamiento donde el Derby County venció al Peterborough con un marcador de 2-4 en la quinta fecha de la League One.

Los locales se adelantaron a los 23 minutos gracias a un gol de su delantero Jonson Clarke-Harris, pero no contaban con la astucia de la visita que igualó a los 29 minutos con un tanto de Martyn Waghorn. Con el marcador 1-1, Nathaniel Mendez-Laing tuvo su primera aparición estelar a los 37 minutos con un centro desde la derecha que resultó en una asistencia para Eiran Cashin, quien de cabeza puso el 1-2.

La fiesta en la primera mitad no terminó para el Derby, ya que tres minutos después, un tiro de larga distancia de Mendez-Laing fue desviado por Waghorn para establecer el 1-3 en el marcador. Los Rams no bajaron los brazos y demostraron su hambre por la victoria, y al minuto 45, obra de Waghorn, ampliaron la ventaja a 1-4 antes del descanso. La primera parte destacó al atacante inglés por su triplete y al guatemalteco Mendez-Laing por sus dos asistencias.

En la segunda mitad, el Derby County manejó el partido con calma y vio cómo al minuto 68, Nathaniel Mendez-Laing fue sustituido después de un enfrentamiento en el que dejó todo en la cancha. El encuentro tuvo un último giro cuando, al minuto 90, Kwame Poku acortó distancias para establecer el resultado definitivo de 2-4 a favor de los Rams.

The Waggy Show 😮‍💨

One man grabs the headlines as we make it two wins from two on the road! 🔥#DCFC #dcfcfans pic.twitter.com/lUG8L5bCgb

— Derby County (@dcfcofficial) August 26, 2023