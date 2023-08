FIFA interviene en el caso Rubiales y le suspende de manera provisional

Un día después de afirmar a gritos que no iba a dimitir, la FIFA aleja a Luis Rubiales de toda actividad futbolística de manera provisional.

Una decisión que se veía venir por parte de la FIFA fue anunciada este este sábado. Jorge Iván Palacio, presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, dio a conocer la suspensión provisional del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras el incidente en la final del Mundial Femenino en el que besó a la jugadora Jennifer Hermoso.

La acción que desencadenó esta decisión ocurrió durante la celebración de la final del Mundial Femenino, en la que España se coronó campeona por primera vez en su historia. Después de la victoria, en un momento de supuesta euforia, Luis Rubiales besó a la jugadora Jennifer Hermoso en medio de la celebración. Sin embargo, las circunstancias detrás de este gesto han generado controversia y preocupación.

The FIFA Disciplinary Committee provisionally suspends Luis Rubiales, president of the RFEF ⬇️https://t.co/9imRUJDR15

— FIFA Media (@fifamedia) August 26, 2023