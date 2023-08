Luis Grijalva espera abrir el camino para más atletas guatemaltecos

"Hay muchos más guatemaltecos que podrían estar aquí, espero que en el futuro sea así", expresó Grijalva a AFP, tras lograr su pase a la final del Mundial de Atletismo que se celebra en Budapest, Hungría.

El destacado atleta guatemalteco Luis Grijalva logró una impresionante clasificación para la final de los 5 mil metros. Con el mejor tiempo global de las dos series, Grijalva demostró su tenacidad y determinación, posicionándose como un fuerte candidato a llevarse una medalla en la competencia.

El logro de Luis Grijalva podría marcar un hito histórico para el atletismo guatemalteco, que hasta el momento nunca ha obtenido una medalla en un Mundial. Con su actuación anterior más destacada siendo un cuarto lugar en los 5 mil metros en el Mundial de Eugene, en Oregon el año pasado, Grijalva está decidido a superar sus propias expectativas y llevar a su país a la cima del podio.

Luis Grijalva 🇬🇹 looks strong winning his heat of the #WABudapest23 5000m prelim in 13:32.72. He’s got one thing on his mind headed into the final… pic.twitter.com/LdyPf3Pm3M

Grijalva se destacó al ganar su serie con un tiempo impresionante de 13 minutos, 32 segundos y 72 centésimas. Este logro no solo le aseguró un lugar en la final, sino que también le otorgó el título del mejor crono de la ronda. La intensidad de la competencia se reflejó en la necesidad de los ocho primeros clasificados de cada serie para avanzar a la final, lo que hace que el logro de Grijalva sea aún más admirable.

En declaraciones a la AFP después de su victoria, Grijalva expresó su determinación de luchar por lo más alto en la final. “En la final pienso en todos los colores de medallas, todo puede pasar. En la final nunca sabes qué puede pasar. Yo voy a salir a ganar, quiero dárselo eso a Guatemala”, señaló con pasión. Con un enfoque claro en la meta, Grijalva se presenta como un contendiente serio y valiente.

Luis Grijalva, de 24 años, nació en Guatemala pero creció en Estados Unidos debido a razones económicas. Aunque se crió en California, nunca olvidó sus raíces guatemaltecas. Grijalva reconoce el potencial de su país natal y espera que más atletas guatemaltecos puedan seguir sus pasos en el futuro. “Guatemala es un gran país. Creo que hay mucha gente en Guatemala que puede hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, pero necesitan más ayuda más entrenar y correr. Hay muchos más guatemaltecos que podrían estar aquí, espero que en el futuro sea así”, expresó con humildad y esperanza.

La gran final de los 5 mil metros en el Mundial de Atletismo 2023, donde Luis Grijalva buscará dejarlo todo en la pista, está programada para el próximo domingo 27 de agosto a las 12:20 horas (horario de Guatemala). Los seguidores del atletismo y del talento guatemalteco podrán sintonizar la transmisión en vivo a través del canal de Youtube de World Athletics, para no perderse ni un segundo de esta emocionante competencia.

🗣️ “This year for me personally I want to go in there and take a risk and not be afraid to go for it… I want to race this race with no regrets”

Up next for Luis Grijalva: 5000m final 🫡

🎥 https://t.co/m4AbjsVmpj pic.twitter.com/WiYfqLC6Bf

