El Al Nassr derrotó 0-5 al Al Fateh con un triplete de Cristiano Ronaldo y un doblete de Sadio Mané.

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo ve nuevamente la sonrisa del fútbol en un enfrentamiento correspondiente a la tercera jornada de la Liga Saudí, el equipo Amarillo y Azul visitó al Al Fateh. Con la magia de sus jugadores y la destacada actuación de Cristiano Ronaldo, el combinado visitante logró imponerse de manera contundente, asegurando una victoria aplastante por 5-0.

Este resultado es importante para el Al Nassr, que logra sumar sus primeros puntos de la temporada después de arrancar la liga con dos derrotas consecutivas. De igual manera, el triunfo es vital para el proyecto deportivo del club, que vio a Cristiano marcar su triplete y a Sadio Mané reencontrarse con el gol; el senegalés firmó un doblete. Cabe mencionar que el partido también sirvió para ver a Otávio y Aymeric Laporte, recientes fichajes de lujo del equipo Amarillo y Azul.

Sadio Mané fue el encargado de abrir el marcador a los 27 minutos. El futbolista senegalés recibió una excelsa asistencia de tacón por parte de Cristiano Ronaldo y, con una vaselina, puso el marcador en 1-0. Once minutos después, Cristiano Ronaldo apareció para poner el 2-0 con el que se fueron al descanso.

