Barcelona y Real Madrid alzan la voz por el Caso Rubiales

Los dos clubes más laureados del futbol español respaldan la decisión del Comité Superior de Deportes, de elevar el 'Caso Rubiales' ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de inmediato.

El Real Madrid y el FC Barcelona han emitido declaraciones contrastantes en respuesta al discurso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quien anunció su firme intención de no renunciar a su posición a pesar de las recientes controversias.

El foco de esta divergencia radica en el incidente protagonizado por Rubiales durante la celebración del Mundial de fútbol femenino. Las reacciones de ambos gigantes del fútbol español, que normalmente comparten rivalidad en la cancha, ahora reflejan sus perspectivas opuestas sobre el liderazgo en la RFEF.

Podría interesarte ➡️ Luis Rubiales se niega a dejar su puesto en la Federación Española de Fútbol

Los 'peores momentos' de la rueda de prensa de Luis Rubiales:

🗨 "Ella fue la que me subió en brazos".

🗨 "Se me está tratando de matar".

🗨 "No voy a dimitir".

🗨 "Fue espontáneo, mutuo y consentido". pic.twitter.com/rdmJNMIV7A

— Relevo (@relevo) August 25, 2023