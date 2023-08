Luis Rubiales será investigado por la FIFA

Pese a la investigación en curso, la FIFA no podrá decidir sobre la continuidad de Rubiales al frente del fútbol español, que se reúne el viernes en una asamblea general extraordinaria de la RFEF.

La FIFA anunció este jueves la apertura de un procedimiento disciplinario contra el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por haber dado un beso forzado en la boca a la jugLa FIFA anunció este jueves la apertura de un procedimiento disciplinario contra el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales.adora Jenni Hermoso, tras el triunfo del domingo en la final del Mundial.

“Estos hechos podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA”, señaló la federación internacional.

