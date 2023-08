Amarini Villatoro menciona “factores en contra” tras eliminación de Xelajú

"No es pretexto", aclaró el estratega nacional, Amarini Villatoro, luego de no avanzar de ronda en la Copa Centroamericana 2023 de la Concacaf.

Xelajú Mario Camposeco fue eliminado anoche de la Copa Centroamericana 2023 de la Concacaf dada la victoria del Club Atlético Independiente panameño sobre Real Estelí nicaragüense (2-1), pese a que aún debe afrontar la última fecha la próxima semana cuando visite al Olimpia hondureño (martes 29 de agosto).

Este miércoles, el técnico de Xelajú M. C., Amarini Villatoro, se refirió a esta dura eliminación. “Es un torneo de cuatro juegos y se debe de estar por arriba del 50%. No alcanza con seis puntos, matemáticamente no íbamos a sumar más de 6 unidades. Pasamos el duelo desde el miércoles tras la derrota (ante Independiente”, señaló el estratega nacional.

Asimismo, Amarini reconoció que tenían la “ilusión de pasar a la siguiente ronda y de competir de una mejor manera”. En ese sentido, dijo: “Creo que no lo hicimos; creo que lo pudimos haber hecho mejor”.

Factores negativos

Amarini Villatoro, estratega de los “Súper Chivos”, también analizó esos factores en contra que debió enfrentar la plantilla en su experiencia internacional. Aclaró que no era justificarse, pero que estas condiciones pesaron.

“Siento que el torneo no nos toma en un buen momento, nos toma en un momento de readaptación”, dijo Villatoro.

El segundo punto mencionado fue: “Inclina la balanza el no jugar en casa, eso es fundamental. Eso no solo le afectó a ‘Xela’ sino también a Cobán Imperial”. Argumentó que hubo cansancio por tanto viaje.

Villatoro cerró esos puntos en contra, con el siguiente: “Nosotros hacíamos un recuento de los últimos 50 días, llevamos más días durmiendo afuera de Xela. Han sido días desgastantes. Ya no es ni cómodo, los viajes no han sido cómodos. No es pretexto, pero nos deja mucha enseñanza”.

Y una de esas enseñanzas es, de acuerdo a Villatoro: “Fundamental que los equipos que aspiren, jueguen en casa. Para sentir de verdad esa localía. Nosotros no lo pudimos hacer”.

“No estuvimos a la altura”

Amarini Villatoro recordó el partido del pasado miércoles 16 de agosto cuando cayeron en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala 1-3 ante el Club Atlético Independiente (CAI).

“Reconocer, nosotros como grupo, cuerpo técnico, el último juego ante CAI no fue bueno. Dejamos de hacer muchas cosas nosotros. No estuvimos a la altura de esa competencia y de ese partido, por eso estamos fuera de competencia”.

Continúa: “Darle vuelta a la página, doloroso sí, pero en la vida del entrenador hay más fracasos que triunfos, por esos que los triunfos y títulos se celebran”.

Ser constantes

Amarini Villatoro también recordó que: “Tenemos que estar preparados para el fracaso (derrota) y ser fuertes, tomarlo como un aprendizaje. Creo que también eso ayuda a ir mejorando. Lo importante es estar ahí, el grupo debe de acostumbrarse a estar ahí; el grupo no estaba acostumbrado a este tipo de competencias (cronogramas e itinerarios)”.

Relacionado a ese tema, el técnico nacional explicó: “Para estar acostumbrados debemos repetir más seguido en el ámbito nacional y ser más competitivos; que no suceda cada 12 años”.

Para finalizar, Amarino comentó que solo les queda el torneo nacional.

