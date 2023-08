Una lesión atrasa el debut de Neymar con el Al Hilal de Arabia Saudita

Jorge Jesus, entrenador del Al Hilal, señaló que el debut de Neymar tendrá que esperar, ya que el jugador brasileño sufre una lesión que lo mantendrá en un período de rehabilitación.

El Al Hilal saudí se encuentra en medio de una incertidumbre inesperada mientras su flamante fichaje, Neymar, se recupera de una lesión muscular que le impedirá hacer su tan esperado debut con el equipo. El técnico portugués del Al Hilal, Jorge Jesus, anunció en una conferencia de prensa tras el partido de liga contra Al Fayha que el debut de Neymar tendrá que esperar, ya que el jugador brasileño sufre una lesión que lo mantendrá en un período de rehabilitación. La noticia también ha generado sorpresa debido a su convocatoria por parte de la selección nacional de Brasil.

Jorge Jesus expresó su desconcierto sobre la convocatoria de Neymar por la selección nacional de Brasil, considerando su lesión actual. “Neymar sufre una lesión muscular, y no entiendo por qué está convocado con su selección. Esto puede traer problemas al Al Hilal, porque estará en un período de rehabilitación, no puede jugar y no sé exactamente cuándo lo hará”, declaró el técnico portugués. El retraso en el debut de Neymar es una decepción para el equipo saudí, que había estado esperando con ansias su contribución en la temporada.

Jorge Jesus revela que Neymar está lesionado e não tem previsão de estreia pelo Al Hilal. Treinador ainda destacou que não entendeu o motivo da convocação do jogador para a Seleção Brasileira, quando Fernando Diniz chamou o camisa 10 para os primeiros jogos das Eliminatórias da… pic.twitter.com/CV06qVL1K7 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 19, 2023

¿Cuándo podría volver a Neymar?

La prensa saudí especula que Neymar podría regresar a los terrenos de juego en septiembre, lo que significa que el Al Hilal podría estar sin su estrella en el arranque de la temporada, incluyendo el enfrentamiento con el actual campeón de la liga, Al Ittihad de Benzema, programado para el próximo mes. Esta situación plantea un desafío importante para el equipo, ya que perder a un jugador de la calidad de Neymar en partidos clave podría tener un impacto significativo en su desempeño y resultados.

En la última parte de la liga francesa de este año, Neymar también enfrentó dificultades debido a una lesión en el tobillo que lo mantuvo alejado de la cancha. La lesión actual es otro revés en su camino y en el esfuerzo del Al Hilal por contar con su valiosa contribución.

A pesar de la lesión, Neymar fue presentado en una ceremonia deslumbrante en el Estadio Internacional King Fahd de Riad, junto al portero marroquí Yassine Bono. La presentación fue un testimonio del entusiasmo que rodea su llegada al Al Hilal y a la liga saudí en general. Sin embargo, la incertidumbre sobre cuándo podrá finalmente debutar y contribuir en la cancha plantea un interrogante sobre el impacto real que tendrá en el equipo y en la liga.

The historical is here 💙🤩 Hands up if you feel happy 🙌🏻#AlHilal 💙 pic.twitter.com/rDNLG39dIj — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 19, 2023

