El seleccionado nacional, completó los 90 minutos en el triunfo (1-0) ante el Fleetwood Town en el marco de la cuarta jornada de la League One inglesa.

En una nueva jornada de la League One inglesa, el Derby County, equipo que cuenta con la presencia del guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing, aseguró una victoria crucial ante el Fleetwood Town con un marcador de 1-0. El partido, correspondiente a la cuarta jornada de la competición, mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos mientras el Derby County luchaba por mantener su dominio en el campo.

El único gol del partido llegó en los pies de Martyn Waghorn, quien demostró una vez más su capacidad para marcar en situaciones clave. El gol se produjo en una jugada bien coordinada que dejó a los defensores del Fleetwood Town sin opciones de revertir el marcador.

El guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing se ha convertido en una pieza indispensable en el esquema del Derby County. En este partido, Méndez-Laing completó los 90 minutos en el campo, demostrando su resistencia y habilidades técnicas. Aunque recibió una tarjeta amarilla en el minuto 30 del tiempo regular, su contribución al equipo no pasó desapercibida. Su capacidad para desequilibrar las defensas rivales y su visión para crear oportunidades de gol lo convierten en un jugador valioso para el Derby County.

Después de cuatro jornadas disputadas, el Derby County se encuentra en la novena posición de la League One. El equipo ha acumulado dos victorias y dos derrotas en lo que va de la temporada, lo que refleja su capacidad para competir en una liga altamente competitiva. Con su última victoria, el Derby County ha demostrado que está decidido a mantenerse en la pelea y avanzar en la tabla de posiciones.

