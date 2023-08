Investigaciones contra Paquetá le dejan sin fichar por el Manchester City

Paquetá también se quedó sin ser llamado por la selección brasileña ante las posibles violaciones a las normas de apuestas deportivas.

Lucas Paquetá, uno de los mejores jugadores brasileños en la actualidad, parecía estar cerca de iniciar una temporada soñada tras conquistar la Conference League con el West Ham United. Todo indicaba que su nuevo destino podría ser el Manchester City, pero una investigación en su contra ha afectado su futuro.

Según ‘Mail Sport’, Paquetá está siendo investigado por la Federación Inglesa (FA) por posibles violaciones a las normas de apuestas deportivas, lo que podría llevar a una sanción deportiva similar a la que actualmente sufre Ivan Toney, quien fue apartado durante ocho meses sin jugar por un caso parecido.

A pesar de que la FA no ha oficializado esta situación, estos rumores han afectado directamente al jugador. Según informó Fabrizio Romano, las negociaciones entre el West Ham y el Manchester City colapsaron este viernes. La posición del City, que buscaba al jugador por una cifra entre 70 y 90 millones de euros, se debe a que no desean exponerse a la posibilidad de no contar con el jugador en caso de que reciba alguna sanción.

Brasil deja fuera a Paquetá

El mediocampista no solo ha sido afectado a nivel de clubes, sino también en su selección. Como se vio reflejado este viernes en la convocatoria de Brasil para el inicio de las eliminatorias, Paquetá no forma parte de la lista publicada por Diniz.

El técnico interino de Brasil expresó que “no se trata de prejuzgar, sino todo lo contrario: es una cuestión de preservación, de permitir que Paquetá resuelva estos asuntos”. Añadió que “la selección y la CBF estarán con las puertas abiertas para él una vez que pueda resolver favorablemente estas situaciones”.

Con esto, Paquetá deberá resolver la investigación en su contra para aclarar su panorama, el cual actualmente le permite seguir jugando con el West Ham mientras se resuelve la posición de la FA. En caso de ser negativa, podría dejar una mancha en la carrera de este talentoso jugador.

