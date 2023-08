UEFA revela los nominados para el premio al Jugador del Año 22/23

El trofeo, será entregado el 31 de agosto, en el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Este jueves, en un emocionante anuncio, la UEFA dio a conocer los tres nominados al codiciado premio al Mejor Jugador UEFA de la temporada 22/23. Los nombres en cuestión, son nada menos que Lionel Messi, Kevin De Bruyne y Erling Haaland.

El galardón, que será otorgado el 31 de agosto durante el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 23/24, representa la cúspide del reconocimiento individual en el fútbol europeo. Los tres nominados han dejado una huella imborrable en la temporada pasada.

Lionel Messi, el ícono del fútbol, emerge como un fuerte favorito para llevarse el premio. Además de su contribución en la consecución del título en el Mundial de Qatar 2023 con la selección argentina, Messi logró conquistar la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain (PSG) en la temporada previa. A pesar de su traspaso al Inter Miami, su influencia continúa resonando en el corazón de Europa.

En el corazón del Manchester City, Kevin De Bruyne deslumbró con su maestría en el medio campo. Su capacidad para dictar el ritmo del juego y desencadenar ataques mortales ha dejado a los fanáticos maravillados. De Bruyne no solo inspiró al City en su búsqueda por la Premier League, sino que también desempeñó un papel crucial en su destacada actuación en la Champions League, donde cosecharon el título.

Erling Haaland, la joven sensación noruega, se ha afirmado como una fuerza imparable en el mundo del fútbol. Con su impresionante capacidad goleadora y su presencia intimidante en el área, Haaland dejó su marca en la Premier League y en la escena europea. El delantero noruego fue máximo goleador de la Premier con 36 dianas, y también se llevó el trofeo a máximo anotador de la UEFA Champions League.

