Ronald Araujo es baja para el próximo partido por lesión

El defensor uruguayo sufre una lesión en el bíceps femoral y no estará disponible para el próximo juego. El Barcelona no precisa el tiempo de baja.

El FC Barcelona se encuentra nuevamente en la encrucijada de las lesiones, esta vez con el defensor central Ronald Araujo, quien ha sufrido una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El club informó a través de un parte médico oficial que el jugador uruguayo se encuentra actualmente de baja y su regreso dependerá de la evolución de su lesión.

Aunque el comunicado médico no brinda detalles precisos sobre la duración de la baja de Ronald Araujo, es un hecho que no estará disponible para el próximo encuentro del FC Barcelona frente al Cádiz este domingo. La ausencia de Araujo supone una sensible baja para el equipo, ya que su presencia en la línea defensiva ha sido fundamental en el esquema de juego del entrenador.

𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼 ❗ Ronald Araujo se ha producido una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/K1T8R4Sees — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 17, 2023

Araujo y Raphinha no estarán disponibles

La lesión de Araujo se suma a la ausencia de otro jugador importante en el equipo, Raphinha. El extremo brasileño enfrenta una suspensión de dos partidos impuesta por el Comité Disciplinario de la Federación Española de Fútbol debido a una expulsión en el enfrentamiento contra el Getafe el fin de semana pasado. Esta combinación de lesión y sanción coloca al FC Barcelona en una situación complicada en términos de plantilla y estrategia para los próximos encuentros.

Cabe resaltar que el entrenador Xavi Hernández, tampoco estará en el banquillo y verá el partido desde las gradas, porque también recibió una suspensión de dos partidos, por sus reclamos el pasado fin de semana en el juego ante el Getafe.

