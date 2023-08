Neymar habla sobre la influencia de CR7 en el futbol de Arabia Saudita

"Fue pionero y lo llamaron loco, esto, lo otro... y ahora ves que la liga crece y crece cada vez más", expresó Neymar en una entrevista para las redes oficiales del Al Hilal.

El mundo del fútbol está siendo testigo de una nueva ola de transformación con la llegada de Neymar Jr. al Al-Hilal de Arabia Saudita. Este movimiento, que ha dejado sorprendidos a aficionados y expertos por igual, resalta el creciente poderío económico de Arabia Saudita y su ambición por dominar el mercado de pases europeo.

Neymar, uno de los jugadores más icónicos de la última década, ha firmado un contrato de proporciones ostentosas con el Al-Hilal, marcando un nuevo hito en la creciente relación entre el fútbol europeo y el Medio Oriente.

