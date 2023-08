¡Llamen a los bomberos! CAI enciende la casa del campeón Xelajú

Una pésima presentación dio Xelajú esta noche en el estadio Pensativo y ahora a asumir el duro camino que lo podría llevar a la eliminación.

Xelajú M. C. de Guatemala y el Club Atlético Independiente de Panamá solventaron esta noche en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, su tercer y segundo duelo, respectivamente, del torneo internacional Copa Centroamericana 2023 de la Concacaf.

Con un marco de público distinto al vivido cuando se midieron al FAS (martes 8 de agosto), esta noche el conjunto de Amarini Villatoro salió al terreno de juego a conseguir su segundo triunfo en la competencia. La novedad fue la titularidad desde el inicio de Darwin Lom, jugador que tuvo sus diferencias con su estratega y lo que le valió no ser parte del duelo ante los salvadoreños.

Xelajú M. C. 1-3 Club Atlético Independiente

Los primeros minutos fueron electrizantes. Se tuvo dos goles, un gol anulado por posición adelantada de Carlos Small, una atajada sensacional de José Calderón en apenas 15 minutos.

Xelajú comenzaba a acomodarse en la gramilla del estadio Pensativo cuando una jugada individual de Jorge Serrano terminó por abrir el marcador a los 3 luego de driblar a varios jugadores lanudos.

La reacción fue inmediata. A los 5, tras una jugada buena de Vargas, quien centró al corazón del área grande donde apareció en soledad Juan Luis Cardona, quien logró rematar a modo hizo el empate 1-1.

Al 15 y al 22, José Calderón se convirtió en la gran figura al evitar la segunda caída de su arco con sensacionales atajadas. La segunda intervención le dijo no a Jorge Serrano de un extraordinario partido.

Club Atlético Independiente y Xelajú no bajaron su ritmo y así terminarían la primera mitad, con un cuando visitante que no se achicó y complicó el partido para los locales que prácticamente terminaron pidiendo tiempo en los primeros 45 minutos.

🐑⚽ ¡Gol! ¡Juan Cardona anota para @Xelaju_Oficial y empata el partido 1-1 en los primeros 5 minutos del partido!#CopaCentroamericana pic.twitter.com/uawxAlNi8B — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 17, 2023

Xela al borde de la eliminación

El segundo tiempo, bajó en intensidad, pero el dominio seguía siendo a favor del CAI. Su mística y funcionamiento no cambiaba. Por su parte, Xelajú no se encontraba en el terreno de juego y continuaba sufriendo en cada ataque que hacía el Independiente. José Calderón fue determinante para que este duelo no terminara con un marcador más holgado.

Tras varios intentos, el equipo de Franklin Narváez encontró su premio. Fue una gran anotación. Un remate frontal en el área grande de Serrano fue desviado por Gilberto Hernández al 62 para colocar el ansiado 1-2 a favor de los panameños. Luego, el proyecto de Xelajú en lo internacional se derrumbó: Cayó el 3-1 al 71 gracias al gol de Anthony Stewart, para sentenciar el partido a favor de los visitantes.

Al final, la derrota deja eliminado a Xelajú M. C. a las puertas de la eliminación. Xelajú cayó al tercer lugar con 3 puntos, el segundo puesto es para el CAI con 4 unidades. El gran problema es que el equipo guatemalteco solo le resta visitar al Olimpia de Honduras, y su rival de esta noche aún tiene dos partidos más por delante (6 puntos en juego).

⚽ ¡Golazo de @CAIPanama! ⚫ Anthony Stewart se levanta sobre la defensa para mandar el balón al fondo de la red con un remate de cabeza. | #CopaCentroamericana pic.twitter.com/e5FWToQnHU — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 17, 2023

