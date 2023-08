Karim Benzema debuta en la liga saudí con victoria y asistencia

No era el primer partido de Benzema con su nuevo equipo, con el que ya marcó y dio una asistencia en el triunfo 2-1 ante el Esperance de Túnez en la primera jornada de la Copa de Campeones Árabe a finales de julio.

Pero tras 14 años en la Liga, era la primera vez que jugaba en el campeonato saudí, reforzando al equipo campeón junto a los centrocampistas Ngolo Kanté y Fabinho, también titulares.

Gracias a un robo de este último, internacional brasileño procedente del Liverpool, Benzema sirvió al internacional marroquí Hamdallah para que abriera el marcador con un gran disparo.

A continuación Coronado, que ya estaba en el equipo antes del desembarco de las estrellas, firmó un doblete, el segundo de sus goles aprovechando un rechace tras un tiro del internacional francés Kanté.

