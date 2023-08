¡Messilandia! Inter Miami y Lionel Messi enamoran y van a la final

Lionel Messi, el campeón del mundo, continúa paseando su encanto y magia en la Leagues Cup de la Concacaf 2023.

El Subaru Park de Chester, Pensilvania, Estados Unidos, fue el escenario deportivo que vio la primera gran gesta del campeón del mundo, el argentino Lionel Messi: Llevar al Inter Miami a la final de la Leagues Cup 2023 de la Concacaf y clasificar a la Copa de Campeones Concacaf 2024 (conocida popularmente como la Concachampions o Liga de Campeones de la Concacaf).

En la primera semifinal de esta Leagues Cup 2023, que enfrenta a los equipos de la Major League Soccer (MLS) y de la Liga MX, el Inter Miami eliminó al Philadelphia Union al vencerlo 4-1 con goles de Josef Martínez (3), Lionel Messi (20), Jordi Alba (45+3) y David Ruiz (84). Alejandro Bedoya (73) hizo el gol de los locales.

Con esta nueva victoria del cuadro de Gerardo “Tata” Martino, el Inter Miami logró su boleto para disputar la final de la Leagues Cup. Su rival será el ganador de la serie que medirá al Monterrey y Nashville S. C. que juegan a partir de las 19:30 horas GT. El Inter Miami jugará ese último partido el próximo sábado 19 de agosto. Si el finalista es Nashville S. C. el partido final será en la casa de Messi, el DRV PNK Stadium​ de Fort Lauderdale, Florida. Pero si el finalista es Monterrey la final se definirá en territorio mexicano, lo que implica que “Lio” tendría su primer partido con el Inter fuera de Estados Unidos, su fortín.

Asimismo, el equipo rosa del Inter Miami alcanzó uno de los tres boletos que da la Leagues Cup para la Copa de Campeones 2024, la cual ahora contará con la participación de 27 clubes para un total de 51 partidos.

Actualmente, son 8 los clubes ya clasificados a la Copa de Campeones Concacaf 2024: Pachuca, Toluca, Tigres, Chivas, América y Monterrey, de México; Vancouver Whitecaps Football Club, de Canadá; e Inter Miami, de Estados Unidos. En el caso de Monterrey, de ser finalista o ganar el tercer lugar del torneo abriría las puertas para que la liga mexicana tenga una plaza más.

El año 2023 sin duda alguna está marcando un antes y un después en el equipo de Inter Miami. El 17 de julio, Lionel Messi fue presentado ante la afición de su nuevo equipo.

Previo a su debut, el Inter Miami había jugado en el 2023 un total de 26 partidos con saldo de 14 derrotas, 4 empates y tan solo 8 victorias.

Messi debutó con el inicio de la Leagues Cup, y desde aquel primer juego, Inter Miami acumula cinco partidos con “Lio”, de los cuales no ha perdido aún: 4 victorias y un empate, el cual lo ganó desde el punto penalti.

Este marte, Messi y sus amigos consiguieron su quinta victoria y su sexto partido sin perder para ser los finalistas de la Leagues Cup 2023 y dirán presente en la Copa de Campeones Concacaf 2024, su primera participación en un evento de tal importancia.

