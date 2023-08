Cartaginés: Un desafío histórico para Cobán Imperial a nivel de Concacaf

Este martes, Cobán Imperial podría convertirse en el primer equipo guatemalteco en clasificar a cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

La Copa Centroamericana de Concacaf no da tregua a los clubes participantes en la fase de grupos y este martes volverá a la acción. Cobán Imperial se enfrentará al Cartaginés (Costa Rica) en su tercer partido, programado para las 18:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Menos de 48 horas después de su último partido, los Príncipes Azules se enfrentarán a los costarricenses, en un duelo que determinará en gran medida sus posibilidades de avanzar por primera vez a los cuartos de final de un torneo de la región. Por lo tanto, Cobán Imperial no tuvo tiempo para lamentar su derrota ante Comunicaciones el pasado domingo, ya que el martes disputará el partido más importante de su historia en los torneos de Concacaf.

Cartaginés, por su parte, llega con prácticamente dos días más de descanso que Cobán Imperial. Los Brumosos jugaron el pasado viernes y empataron 1-1 ante San Carlos en su duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga de Costa Rica.

¿Qué necesita Cobán Imperial para avanzar?

Cabe mencionar que la clasificación de Cobán Imperial, que podría darse este martes, depende del resultado entre Universitario y Jocoro en el partido previo a su enfrentamiento contra Cartaginés. Un empate o victoria del equipo salvadoreño le daría amplias posibilidades a los guatemaltecos. De lo contrario, tendrían que esperar.

Si se produce el empate o la victoria de Jocoro en el partido previo, Cobán Imperial necesitará una victoria por cualquier marcador para asegurar su pase a la siguiente ronda. En caso contrario, debería esperar hasta la última fecha para conocer su destino.

Es importante mencionar que, aunque el resultado no sea favorable para Cobán en el partido previo, los Príncipes Azules deberán buscar la victoria ante Cartaginés, ya que no hacerlo complicaría sus aspiraciones de avanzar. Esto se debe a que cerrarán la fase de grupos enfrentando al Saprissa en Costa Rica, una tarea que se prevé complicada y que, si no llegan con una buena cantidad de puntos acumulados, podría dejarlos fuera de la competencia.

