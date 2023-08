¡La sonrisa de un joven que logró su sueño! Moisés Caicedo ficha por el Chelsea

Moisés Caicedo, el menor de 10 hermanos en Ecuador que pasó de jugar en su país en 2021 a convertirse en fichaje récord para el Chelsea en 2023.

El mundo del fútbol vibró con emoción ante el anuncio del fichaje del talentoso centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo por el Chelsea, en una transferencia histórica que demostró que los sueños pueden convertirse en realidad. El traspaso, valorado en 116 millones de euros con un añadido de 17 millones en variables, lo convertirá en el fichaje más costoso en la historia del fútbol inglés, procedente del Brighton & Hove Albion.

La revelación de esta inminente incorporación conmovió a los aficionados con la simbólica fotografía compartida por el Chelsea en sus redes sociales. En dicha imagen, capturada en 2020, Moisés Caicedo posa sonriente con la camiseta azul del Chelsea, junto a su madre en Ecuador. La misma escena se replicó este lunes, pero ahora como un anuncio oficial de su fichaje por el club, destacando el cierre de un capítulo de perseverancia y dedicación en la joven carrera del centrocampista ecuatoriano.

It’s only ever been Chelsea. pic.twitter.com/LCYf6A2BQr

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023