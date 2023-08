Messi a una victoria de llevar al Inter Miami a la final de la Leagues Cup

Messi, máximo artillero y atracción absoluta de la competición, ha catapultado a una franquicia que ocupa la última plaza de la temporada en la MLS hasta colocarla a las puertas de la final del 19 de agosto y también de la clasificación a un torneo regional.

Con un triunfo el martes en el Subaru Park, el Inter tendría garantizado uno de los tres boletos que ofrece la Leagues Cup a la Copa de Campeones de la Concacaf, la vía de acceso a la deseada vitrina del Mundial de Clubes de la FIFA.

En caso de derrota ante el Union, el Inter se disputaría el último boleto en el partido por el tercer puesto de la Leagues Cup también el 19 de agosto, ante el perdedor de la semifinal entre Nasvhille y Monterrey.

Sobre el césped del Subaru Park, donde se espera un lleno de 18 mil 500 aficionados, se vivirá un choque de estilos entre una de las mejores defensas de la MLS y un ataque que, revitalizado por Lionel Messi, suma 17 goles en cinco partidos de la Leagues Cup.

El astro argentino ha participado en dos tercios de esas dianas, anotando ocho goles y repartiendo tres asistencias.

