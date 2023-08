PSG arranca empatando con el Lorient su temporada sin Neymar ni Mbappé

Mbappé y Dembélé, desde las gradas del Parque de los Príncipes, observaron el empate 0-0 entre PSG y Lorient.

Con Kylian Mbappé en la grada como espectador, el París Saint-Germain se quedó sin gol en su arranque en la Ligue 1 2023-2024, empatando en casa 0-0 ante el Lorient y desluciendo de paso el debut en el campeonato francés de su nuevo entrenador, Luis Enrique Martínez.

Las miradas en el Parque de los Príncipes se dividían este sábado entre el césped y el palco desde el que siguió el partido Mbappé, muy relajado y haciendo bromas con compañeros, entre ellos Ousmane Dembelé, cuyo fichaje por el París Saint-Germain fue oficializado este sábado.

Kylian Mbappe and Ousmane Dembélé kicked it in the stands for PSG's season-opening draw against Lorient 🤝 pic.twitter.com/SbK7yIgWAM

— B/R Football (@brfootball) August 12, 2023