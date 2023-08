Mundial Femenino: Australia e Inglaterra las últimas invitadas a semifinales

La selección australiana se impuso a Francia en penales, mientras que Inglaterra derrotó a Colombia, única selección latinoamericana que continuaba con vida en la competición.

Australia avanzó a semifinales del Mundial femenino en su casa tras una electrizante definición por lanzamientos de penal ante Francia que terminó 7-6. Las coanfitrionas se enfrentarán el miércoles por un puesto en la final a las campeonas europeas Inglaterra, que vencieron en el segundo encuentro de la jornada a Colombia (2-1).

Los dos equipos lucharon intensamente durante los 90 minutos reglamentarios y 30 minutos adicionales sin salir del 0-0, por lo que el encuentro se resolvió por penales, con diez lanzamientos cada equipo.

🇦🇺 @TheMatildas reach the #FIFAWWC Semi-Finals for the very first time! 🙌 — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) August 12, 2023

El Mundial Femenino ya tiene a sus semifinalistas

Inglaterra puso fin a la odisea colombiana en el Mundial femenino y se clasificó el sábado a semifinales con una victoria por 2-1. Con su triunfo en un partido muy físico, las inglesas deberán enfrentar el próximo miércoles a las locales Australia, en Sídney.

Colombia encimó a Inglaterra en los minutos finales del partido en un infructuoso esfuerzo por buscar la paridad en el marcador.

Para las suramericanas significó el fin de una participación soñada en el Mundial, en el que venció a la potencia Alemania y consiguió el primer pase a cuartos de final de su historia.

En la otra serie semifinal, España enfrentará el martes a Suecia en Auckland.

The @Lionesses advance to their third consecutive #FIFAWWC Semi-Final! 👏🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) August 12, 2023

Fechas y horarios de las semifinales

15 de agosto

España – Suecia (02:00)

16 de agosto

Australia – Inglaterra (04:00)

La Gran Final del Mundial Femenino se llevará a cabo el próximo 20 de agosto, a partir de las 4 de la mañana, ¿Quiénes llegarán a la Gran Final?

Four teams left… The #FIFAWWC Semi-finals are set! 🔥 🇪🇸🆚🇸🇪 / 🇦🇺🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) August 12, 2023

