Leagues Cup: Así serán los cruces en semifinaes

El Inter de Miami de Lionel Messi y el Monterrey de Sergio Canales, parten como favoritos en sus llaves para llegar a la Gran Final del certamen.

Las semifinales de la Leagues Cup 2023 prometen un emocionante enfrentamiento entre los equipos clasificados, dejando a los aficionados con altas expectativas y la posibilidad de presenciar momentos inolvidables en el mundo del fútbol. Con la fase de Cuartos de Final concluida, solo cuatro equipos permanecen en la contienda por el codiciado título.

El astro argentino Lionel Messi ha dejado su huella en la Leagues Cup 2023 al anotar en todos los juegos de su equipo, el Inter Miami. Con un impresionante total de ocho goles hasta el momento, Messi se posiciona como el favorito para llevarse el título de la tercera edición del torneo. Su capacidad para definir y su visión de juego han dejado a los aficionados maravillados, y se espera que continúe brillando en las semifinales y, posiblemente, en la Gran Final.

47 entered. 4 remain. Only 1 can walk away victorious… who will it be? #LeaguesCup2023 🐐🐍🎸🤠 pic.twitter.com/k7gKcmKvI6

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 12, 2023