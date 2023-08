Tres minutos le bastaron a Haaland para anotar su primer gol de la temporada

El delantero noruego fue el encargado de anotar el primer gol de la temporada en la Premier League, lo hizo ante el Burnley cuando tan solo habían transcurrido tres minutos de partido.

Hoy marcó el inicio de una emocionante nueva temporada de la Premier League, y aunque hay nuevos equipos, entrenadores y jugadores en la mezcla, una cosa sigue constante: la impresionante habilidad de Erling Haaland.

El delantero noruego no perdió tiempo en hacer una declaración poderosa al anotar un gol en los primeros tres minutos del partido contra el Burnley, dirigido por el exfutbolista Vincent Kompany. Haaland ha demostrado nuevamente por qué es uno de los jugadores más destacados de la liga, y su actuación deja entrever que podría superar sus propias marcas récord de la temporada pasada.

En lo que ya parece ser una tradición para Erling Haaland, el delantero noruego demostró su capacidad para encontrar la red en cualquier situación. En el enfrentamiento contra el Burnley, Haaland recibió un centro preciso desde el centro del campo y rápidamente definió con potencia al primer poste del arquero local, el balón se incrustó en la esquina inferior derecha de la portería, dejando al portero sin oportunidad alguna. Minutos después sellaría su doblete en el partido ante los recién ascendidos.

Te puede interesar ➡️ Ancelotti deposita su confianza en Lunin para el arranque de La Liga

La temporada pasada fue testigo de una verdadera exhibición de talento por parte de Haaland, quien rompió récords y batió marcas en la Premier League. Con un total de 36 goles en la liga, se convirtió en el máximo goleador y estableció su dominio en el área rival. Ahora, en la temporada 2023/2024, las expectativas son aún mayores. Haaland está decidido a superar su propia hazaña y establecer un nuevo estándar de excelencia en cuanto a goles se refiere. Su gol inicial contra el Burnley es solo el primer paso en este ambicioso viaje.

Inevitable.

First touch of the season. First goal of the season.

Erling Haaland 👏 #BURMCI pic.twitter.com/DofX1fWCH4

— Premier League (@premierleague) August 11, 2023