España y Suecia sellan su pase a las semifinales del Mundial Femenino

El combinado español se impuso a Países Bajos en un dramático partido que se definió en tiempos extra, mientras que Suecia puso fin a la imbatibilidad de Japón en el torneo.

España avanzó el viernes a semifinales del Mundial femenino con una dramática victoria sobre Países Bajos, y deberá enfrentar a Suecia, que puso fin a la marcha imbatible de Japón en el torneo.

España logró la primera semifinal de un Mundial femenino en su historia tras vencer 2-1 a Países Bajos con un gol anotado en tiempo suplementario. Salma Paralluelo anotó el gol del triunfo al minuto 111 en un contragolpe impulsado por Jennifer Hermoso, en momentos en que las neerlandesas tomaban el control del partido.

España enfrentará a Suecia en semifinales

Previamente, Mariona Caldentey abrió el marcador en lanzamiento de penal al minuto 81, tras una mano en el borde del área de Stefanie van der Gragt, que se resarció del error al empatar en tiempo de descuento con un potente disparo al borde del área.

Fue un triunfo histórico para España, que nunca había ganado un partido eliminatorio en los mundiales previos, mientras que las neerlandesas, en tanto, se volvieron a quedar con la frustración de irse sin la corona mundialista después de perder la final de 2019 ante Estados Unidos.



El martes enfrentará en semifinales a Suecia, que en el segundo encuentro de la jornada venció a Japón por 2-1, con un tanto de Amanda Ilestedt (32) y un penal de Filippa Angeldahl (51) en Auckland.

El triunfo sueco frenó a una sorprendente selección japonesa que venía de ganar cuatro partidos al hilo con muchas anotaciones, incluida una goleada 4-0 ante España.

Las escandinavas se impusieron con anotaciones de la defensa Amada Ilestedt al minuto 32 y amplió Filippa Angeldal al 51 mediante cobro de penal.

Japón descontó al 87 con un remate de Honoka Hayashi, tras un mal despeje de la defensa sueca.

