Xelajú le gana al FAS y es sublíder de grupo en la Copa Centroamericana

La próxima semana, Xelajú recibirá al Club Atlético Independiente de Panamá por la lucha de esa segunda plaza del grupo B.

Publicidad

El Xelajú M. C. sacó una importante victoria ante el FAS de El Salvador (2-1) en su primer duelo como local, en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, y suma sus primeros 3 puntos en la Copa Centroamericana 2023 de la Concacaf. Los goles del partido fueron anotados por Kenner Gutiérrez (25) y Hugo del Cid (31); descontó Wilma Torres (71).

Tras su primera derrota, 1-0 ante Real Estelí, el cuadro que dirige el guatemalteco Amarini Villatoro, estaba contra la pared ya que era obligatorio lograr sumar la noche de este miércoles en la Ciudad Colonial.

Las sobras de la incertidumbre rodeaban el entorno de Amarini, quien días atrás causó sorpresa al no convocar a uno de los referentes de la institución, Darwin Lom, por falta de compromiso.

Xelajú M. C. 2-1 FAS

Con más afición visitante que local como testigo, el balón rodó en el estadio Pensativo y desde un inicio Xelajú M. C. tomó los hilos del partido. FAS no reaccionó y no pudo descifrar el juego quetzalteco.

Tanto Xela como el FAS no generaban llegadas de peligro en los primeros minutos de juego. Eso sí, los “Súper Chivos” tenían el control y la posesión del esférico.

Al 24, en un acercamiento quetzalteco, el jugador chivo recibió una falta y el árbitro costarricense Ricardo Montero marcó un penalti. Kenner Gutiérrez lo cobró perfectamente y venció al meta Kevin Carabantes y puso el 1-0 a los 25. Dos minutos más tarde, el autor del gol fue amonestado por una falta.

En el 29, el portero chivo, José Calderón salvó al club del empate al detener un remate sobre la línea de gol. Más adelante, en una jugada llena de calidad y con una extraordinaria individualidad de Hugo del Cid, los dirigidos por Amarini Villatoro lograron colocar el 2-0 a los 31.

De esta forma terminó el primer tiempo, con un cuadro local superior a su rival, más en el tema anímico y de confianza que el FAS, y con la tranquilidad de tener a su favor el partido.

Arrancada la segunda parte, José “Chepe” Calderón fue la figura al detener un remate de larga distancia hecho por Dustin Correas. Fue la atajada del partido, para ganarse el aplauso de la hinchada lanuda.

Al 71, Wilma Torres logró encontrar el descuento y puso en aprietos al cuadro local, quien entró en una etapa de nerviosismo y cedió espacio debido a la presión de los visitantes que hasta el último segundo fueron a la ofensiva para buscar la igualdad, la cual no llegó.

#CopaCentroamericana🏆 | Hugo del Cid recibió la confianza del técnico Amarini Villatoro, y así responde en el terreno de juego. 🐐Xelajú 2-0 FAS🐯 pic.twitter.com/I2jj1Iqs9B — Publisport (@Deportes_PN) August 10, 2023

Xelajú, sublíder

Con esta victoria, Xelajú M. C. suma 3 puntos en el grupo B de la Copa Centroamericana 2023 de la Concacaf y sube al segundo lugar, por detrás del Real Estelí que ya suma 6 enteros gracias a sus victorias ante Xela y Olimpia de Honduras.

El tercer partido de los quetzaltecos en este torneo internacional será el miércoles 16 de agoto a las 20:00 horas en el estadio Pensativo cuando reciba al Club Atlético Independiente de La Chorrera

Publicidad