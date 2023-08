El Real Salt Lake de Rubio Rubín queda fuera de la Leagues Cup

Rubio Rubín ingresó en los minutos finales del partido, pero poco pudo hacer en la derrota (4-0) del Real Salt Lake ante Los Ángeles FC.

El fútbol guatemalteco ha sufrido un revés en la Leagues Cup, al quedar sin representantes en la competición luego de la eliminación del último jugador guatemalteco en pie, Rubio Rubín. El delantero, quien formaba parte del Real Salt Lake, vio cómo su equipo fue derrotado contundentemente por Los Ángeles FC con un marcador de 4-0 en los octavos de final.

La esperanza de tener a un representante guatemalteco en las etapas avanzadas de la Leagues Cup se desvaneció con la eliminación de Rubio Rubín. A pesar de sus esfuerzos, la situación del partido cuando ingresó al minuto 80 era casi insalvable, con un marcador adverso de 3-0 a favor de Los Ángeles FC. Aunque Rubio Rubín buscó hacer su aporte en el tiempo que estuvo en el campo, la victoria ya estaba asegurada para el equipo contrario.

80′ | Another change by the boss.

3-0 | #LAFCvRSL | #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/cWYks8a91G

— Real Salt Lake (@realsaltlake) August 9, 2023