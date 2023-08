Mbappé rechazó la nueva propuesta de renovación del Paris Saint-Germain

El delantero francés rechazó la oferta del PSG para firmar un nuevo acuerdo con una cláusula de salida garantizada en 2024.

Kylian Mbappé, la estrella del Paris Saint-Germain, ha rechazado la oferta de renovación del club francés, que incluía una cláusula de salida garantizada en 2024, según informó el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano.

De esta forma, el delantero francés sigue firme en su decisión de abandonar el club en verano de 2024, aunque las intenciones de la institución parisina y los jeques qatarís son otras.

Mbappé rejected PSG approach to sign new deal with guaranteed exit clause in 2024 last week — nothing has changed this week. ⤵️⛔️🇫🇷 https://t.co/eMVAfXAfLA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023