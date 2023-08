Méndez, sorprendido ante el mal estado de la gramilla del Doroteo Guamuch

"No me esperaba encontrar el campo en las condiciones que lo vi", dijo Eduardo Méndez, técnico de Cobán, previo a enfrentarse a Universitario.

Eduardo Méndez, el entrenador uruguayo del Cobán Imperial, compartió sus reflexiones antes del enfrentamiento contra Universitario de Panamá, el cual está pactado para este martes a las 18:00 y que revelará en buena parte cuál será el destino de los nacionales en la Copa Centroamericana de Concacaf.

En una rueda de prensa, Méndez destacó la importancia del juego internacional y cómo ha influido en sus decisiones tácticas en el torneo local: “Arrancamos un torneo internacional de buena forma, mientras que en el Torneo local planteamos un juego con ajustes pensando en el duelo ante el Universitario. No nos fue como queríamos, pero tampoco el partido fue malo para nosotros. Ya quedó en el pasado y ahora nos enfocamos en el duelo ante el Universitario, un equipo que ya tiene tres partidos en lo que va de su liga”.

El entrenador también abordó la ausencia del defensor Thales Moreira debido a su expulsión en la primera fecha: “Está claro que debemos cubrir la baja de Thales y ya nos preparamos, tenemos un grupo de jugadores de calidad. Estamos seguros y confiados porque quien salga en esa posición lo hará de buena manera”.

Méndez, sorprendido ante el mal estado del Doroteo Guamuch Flores

Una de las sorpresas que enfrentó el equipo fue el estado de la cancha en el estadio Doroteo Guamuch Flores, donde se llevará a cabo el partido, ya que su estadio habitual no fue avalado por Concacaf, misma situación por la que pasa el Xelajú MC, que jugará en Antigua. Méndez expresó su asombro ante la situación: “No me esperaba encontrar el campo en las condiciones que lo vi. Me esperaba una mejor gramilla porque la verdad está muy mal. El pasto está muy alto. Hay lugares en la que la gramilla está desnivelada. Me esperaba otro escenario para el partido. Creo o espero, que para el partido se tratará de mejorar eso”.

A pesar de los desafíos, Méndez resaltó la preparación y mentalidad del equipo de cara al crucial encuentro: “Estábamos avisados de que tendríamos un agosto cargado y nos preparamos para que los jugadores estuviesen confiados. Hay una reserva de trabajo que se debe mostrar en este mes. Estamos agradecidos con la junta directiva de cómo los futbolistas necesitan un buen trabajo de recuperación. Para este duelo estamos con las baterías bien recordadas, estamos para dar un buen partido”.

¿Está Cobán obligado a ganar?

“Sí, por supuesto. Aunque no sé si la palabra obligados, pero tenemos la responsabilidad mañana de posicionarnos bien en ese grupo en el que arrancamos con todos. Con todo el respeto al rival, saldremos a jugar”, respondió Méndez.

Con las expectativas y la tensión aumentando antes de este enfrentamiento crucial, los aficionados del Cobán Imperial y los seguidores del fútbol en general esperan con ansias el resultado de este enfrentamiento que podría definir el destino del equipo guatemalteco en la Copa Centroamericana de Concacaf 2023.

