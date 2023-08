Eduardo Méndez ante los gritos de la afición: “Nosotros seguimos trabajando”

El estratega de Cobán Imperial también se refirió a la situación que vivió Luis Martínez, que dejó muy preocupado al uruguayo.

Cobán Imperial de Guatemala igualó 0-0 ante el Club Deportivo Universitario de Panamá en la semana 2 de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2023. Pese a esa igualdad, el “Príncipe Azul” se mantiene de líder hasta el jueves, día en el cual jugará Deportivo Saprissa ante Jocoro, donde el cuadro costarricense podría quitarle esa primera posición.

En las últimas jugadas del intenso partido disputado en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Luis “Salamá” Martínez se llevó un fuerte golpe al impactar con la cabeza de Jean Sánchez. El jugador cobanero terminó con una hemorragia.

En ese sentido, el técnico Eduardo Méndez, dijo en conferencia de prensa: “Luis Martínez si me tiene preocupado. Se lo llevaron para hacerle unas pruebas, unos exámenes y suturarlo. El golpe para él fue muy duro y si estoy preocupado. Dios primero no tenga ninguna consecuencia”.

Análisis del partido

El entrenador sudamericano analizó el juego. Lo primero que dijo fue que su equipo tuvo cierta paciencia y no se volvió loco o no se desesperó y trató de buscar las vías correctas para llegar a la portería del Universitario. “Con equipos así cuesta generar oportunidades”, añadió.

Eduardo Méndez manifestó: “Al final se quedó en el empate. Yo sigo confiando en el plantel de Cobán Imperial. Creo que a nivel de las estadísticas (favoritismo), los dos rivales que falta (Cartaginés y Deportivo Saprissa) son los más pesados y duros, pero estoy seguro que ninguno de los dos jugará como el Universitario”.

Otro de los detalles que habló el técnico uruguayo fue sobre el juego aéreo: “Dimos ordenes de que no pusieran la pelota arriba sino de media altura para abajo. En el entretiempo se habló de nuevo. Pero de todas maneras una de las mejores jugadas claras que pudimos tener llegó con la pelota arriba. Abusamos demasiado del juego aéreo; no fue por la intención de hacerlo, se sabía que había que poner la pelota abajo y fue contraproducente para nuestras llegadas”.

El campo y los gritos

Eduardo Méndez, quien previo a este duelo había criticado el terreno de juego, lo mencionó de nuevo: “Para mí es increíble como está el campo. Desde hace muchos años que me tocó que jugar y dirigir aquí y nunca había visto tan mal el campo, pero era para los dos equipos. No hubo buenos controles porque la pelota rebotaba mucho”.

El estratega cobanero también fue consultado sobre algunos gritos que hizo la afición durante el desarrollo del partido: “Con respecto a los gritos, ninguno de los que estamos aquí ni los que estamos dirigiendo estamos para ponernos a replicar, el que quiera gritar puede gritar, nosotros seguimos trabajando”.

Su siguiente rival

Cobán Imperial jugará el martes 15 de agosto a las 18:00 horas ante el Cartaginés de Costa Rica, pero previo deberá solventar el compromiso ante Comunicaciones por la Liga Nacional (domingo 13 de agosto).

“Todos los plantes pueden contar con 25 o 30 jugadores, pero está claro que no todos son iguales, hay diferencias, y no solo es Cobán, son todos los equipos. Nosotros tenemos un plante conforme a lo que Cobán Imperial puede ofrecer. Sabíamos lo que venía agosto, ahora nos queda recuperarnos lo antes posible, y enfrentar el domingo y terminar un partido a menos 48 del otro y son cosas que de repente se pudieron mejorar o cambiarlo, y no fue así”, se lamentó el estratega.

