Afluencia récord en el Mundial Femenino 2023

Antes del partido de octavos de final entre Estados Unidos y Suecia en Melbourne, la FIFA informó que un total de 1.339.331 personas ya habían asistido a los estadios en Australia y Nueva Zelanda.

La Copa del Mundo Femenina de Fútbol 2023 ha demostrado ser un rotundo éxito en términos de afluencia récord de espectadores, superando con creces las cifras de la edición celebrada en Canadá en 2015, según anunció la FIFA el domingo.

Antes del emocionante partido de octavos de final entre Estados Unidos y Suecia en Melbourne, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) informó que un asombroso total de 1.339.331 personas ya habían asistido a los estadios en Australia y Nueva Zelanda. Esta cifra superó el récord previo de 1.353.506 espectadores establecido en 2015 en Canadá, una prueba contundente del crecimiento y la popularidad del fútbol femenino en todo el mundo.

