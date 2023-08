Real Madrid desmiente los rumores de una posible salida de Florentino Pérez

El comunicado del club merengue, tiene como objetivo poner fin a las falsas noticias que han circulado durante las últimas horas, atribuyéndolas a "intereses que nada tienen que ver con la realidad".

En medio de una ola de especulaciones y rumores en las redes sociales, el Real Madrid ha emitido un comunicado oficial desmintiendo rotundamente que su presidente, Florentino Pérez, tenga la intención de abandonar su cargo al frente del club.

Asimismo, la institución también ha negado que se esté considerando ponerle su nombre a la Ciudad Real Madrid. La contundente declaración tiene como objetivo poner fin a las falsas noticias que han circulado durante las últimas horas, atribuyéndolas a “intereses que nada tienen que ver con la realidad”.

En el comunicado publicado en la página web del club, el Real Madrid ha dejado claro que los rumores sobre la posible salida de Florentino Pérez de la presidencia son completamente infundados. El equipo blanco ha enfatizado que el presidente se mantiene firme en su compromiso de liderar la entidad y seguir trabajando en pro del éxito deportivo y la grandeza institucional que caracterizan al club.

“Ante algún rumor aparecido en algunas redes sociales en las que se afirma que el presidente Florentino Pérez estaría supuestamente valorando dejar la presidencia del club, el Real Madrid C. F. quiere manifestar lo siguiente:

-Que esos rumores son rotundamente falsos y obedecen a algunos intereses que nada tienen que ver con la realidad.

-Y que en la próxima Asamblea General de Socios Representantes del Real Madrid no habrá ningún punto del orden del día en el que se delibere sobre el nombre de la Ciudad Real Madrid”.

El Real Madrid también ha señalado que los rumores carecen de fundamentos reales y han sido difundidos con el propósito de desestabilizar y crear inquietud en el club. Aunque no se han mencionado directamente los orígenes de estos rumores, es común en el mundo del fútbol que agentes externos busquen influir en la toma de decisiones y en la imagen de los clubes.

Estos intentos de manipulación y desinformación son una muestra de la relevancia y el impacto global del Real Madrid como una de las instituciones más emblemáticas y exitosas del fútbol mundial. Sin embargo, la directiva del club se ha mostrado firme y decidida a enfrentar estos desafíos con transparencia y compromiso hacia sus socios, aficionados y jugadores.

Real Madrid official statement 🚨⚪️

“Faced with some rumor stating that Florentino Pérez would allegedly be considering leaving the presidency of the club, Real Madrid wants to state the following: those rumors are categorically FALSE”. pic.twitter.com/jBWk0f2XH6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023