Xavi: “Dembélé nos ha dicho que se va a marchar, ha sido muy directo”

El entrenador del FC Barcelona confirmó que Dembélé ha llegado a un acuerdo con el PSG y se marchará en este mercado de fichajes rumbo a Francia.

En un giro sorprendente, el futbolista francés Ousmane Dembélé abandonará el FC Barcelona para unirse al Paris Saint-Germain (PSG), según confirmó el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández. La noticia llegó tras la victoria del Barcelona por 1-0 contra el AC Milan en un partido de pretemporada disputado en suelo estadounidense. La decisión de Dembélé de partir hacia el club francés ha dejado a muchos aficionados y al propio entrenador sintiéndose decepcionados.

Cabe resaltar que Dembélé no jugó ante el Milan en el partido del martes, todo el encuentro estuvo en el banquillo y con la equipación de viaje, ni siquiera saltó al campo con indumentaria de partido.

BREAKING: Ousmane Dembélé says yes to Paris Saint-Germain! Initial green light to the proposal has arrived 🚨🔴🔵

PSG verbally agreed five year deal with Dembélé’s agent.

PSG have sent formal letter to inform Barcelona, now trying best way to close the deal — depends on timing. pic.twitter.com/a0EE3iMEtf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023