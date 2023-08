Real Madrid cae ante Juventus en su despedida de la gira por USA

La escuadra de Carlo Ancelotti, que perdió 3-0 ante el F. C. Barcelona el sábado, volvió a mostrar que tiene muchos ajustes que hacer en defensa cuando solo quedan 10 días para que arranque la liga española.

El Real Madrid tomará el avión de vuelta a España con un total de ocho goles encajados en su recorrido por Estados Unidos, que arrancó con triunfos ante el AC Milan (3-2) y el Manchester United (2-0).

Ending the tour with a MAGICAL @juventusfcen 3-1 win over @realmadriden in front of an ELECTRIC crowd 🪄 ⚡️

Sports are always in season. Don’t miss a single moment @directv https://t.co/sG3r4CPcrX pic.twitter.com/lJOvUrHR2X

— Soccer Champions Tour (@TheSCTour) August 3, 2023