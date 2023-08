Apasionantes encuentros se disputarán en los dieciseisavos de Leagues Cup

Los dieciseisavos de final de Leagues Cup tienen como gran atractivo al Inter Miami de Messi, pero también contará con participación guatemalteca y de históricos clubes mexicanos.

Publicidad

El pasado lunes, la Leagues Cup definió sus llaves de dieciseisavos de final tras finalizar la fase de grupos, ronda que dejó sorpresivas eliminaciones como la de las Chivas, Seattle Sounders, Santos y Montreal, equipos que como mínimo se preveían podrían pasar de ronda.

La llave de los mejores 32 de la competición en la que solo hay equipos de la MLS y Liga MX, tendrá como atractivo principal su partido inicial. Inter Miami y Orlando City, derbi de Florida, se verán las caras este miércoles en lo que será el tercer partido de Lionel Messi y Sergio Busquets en Estados Unidos.

Los dieciseisavos de Leagues Cup, además de la Pulga Messi, también contará con participación de futbolistas guatemaltecos. A pesar de la eliminación de Aaron Herrera en fase de grupos, Rubio Rubín y Arquimides Ordóñez siguen en competición. El Real Salt Lake se medirá al León (campeón de Concacaf) el próximo jueves, mientras que el Cincinnati hará lo propio recibiendo a Nashville al día siguiente.

Entre otros partidos que apuntan a robarse la jornada, se encuentran los duelos de viernes entre Chicago Fire vs. América, Monterrey vs. Timbers y Tigres vs. Whitecaps. Ante esto, le presentamos la cartelera completa de los dieciseisavos de final de Leagues Cup:

Miércoles 2 de agosto

Inter Miami vs. Orlando City – 18:00 horas

Mazatlán vs. FC Dallas – 19:00 horas

Pachuca vs. Houston Dynamo – 19:00 horas

LAFC vs. Juárez – 20:30 horas

Jueves 3 de agosto

New York Red Bull vs. New York City FC – 18:00 horas

Pumas vs. Querétaro – 18:00 horas

Atlas vs. New England – 18:00 horas

Philadelphia vs. DC United – 18:00 horas

Charlotte FC vs. Cruz Azul – 18:30 horas

León vs. Real Salt Lake – 20:30 horas

Viernes 4 de agosto

Chicago Fire vs. América – 18:00 horas

Cincinnati vs. Nashville SC – 18:00 horas

Columbus Crew vs. Minnesota – 18:00 horas

Toluca vs. Sporting KC – 19:00 horas

Monterrey vs. Timbers – 20:00 horas

Tigres vs. Whitecaps – 20:30 horas

Publicidad