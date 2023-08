Brandon Bautista y los esfuerzos antes de debutar en Liga Nacional

El jugador del Deportivo Achuapa, Brandon Bautista, reconoce el apoyo de sus padres en la búsqueda de este sueño.

El cronómetro marcaba el minuto 85 con 40 segundos del partido entre Antigua G. F. C. y Deportivo Achuapa por la fecha 1 de la Liga Nacional, Torneo Apertura 2023, cuando el técnico de los “Cebolleros”, Adrián García Arias, le dio la oportunidad a Brandon Bautista, un adolescente de 18 años, de poder debutar en el máximo circuito de futbol en nuestro país.

Fueron un poco más de cuatro minutos de juego para el hijo de don Osvaldo Bautista Morales y de doña Anabella Medrano Cocker. Pero fueron cuatro minutos en los cuáles el sacrificio, trabajo y sus sueños tuvieron su recompensa para un chico que cuando ordeñaba vacas tenía claro su objetivo, cumplir la promesa hecha a sus padres de ser un futbolista profesional de Guatemala.

“Estaba calentando y ya miraba que faltaban 10 minutos y yo tenía esa gran fe de que iba a entrar. Le había pedido mucho a mi Dios y les había prometido a mis padres que iba a lograr mi sueño. Estaba calentando y cuando veo correr al preparador de porteros y me dice ‘Chanchito’, no hubo momento más feliz en mi vida que éste”, relató Bautista a Emisoras Unidas durante una entrevista.

Un largo camino

Y sí, era la señal divina, la señal esperada, era el banderazo para cumplir su sueño: Debutar en la Liga Nacional. Cuando se realiza el cambio, el extremo por izquierda comenzó a correr y a buscar su posición. Mientras los aficionados asistentes al estadio Pensativo, los seguidores achuapanecos, su familia, amigos y conocidos lo observaba trotar por las imágenes de la televisión, en la mente de Brandon los recuerdos iban y venía.

“Por mi mente pasaron muchas cosas. Recordé todo lo que sufrí, y lo que tuve que pasar para llegar ahí. Recordé las madrugadas en las cuales yo me dedico a ordeñar, y de las levantadas a las 2 de la mañana para poder ir a entrenar y jugar. Todo el sufrimiento, todas las veces que no comí por ir a entrenar a Retalhuleu, las veces que no tenía ni un quetzal. Todo el sufrimiento pasó por mi mente y dije que me lo merecía. Gracias a Dios lo logré”, reflexionó Brandon Bautista.

¿Cómo inicia el sueño?

Mi sueño comenzó viendo jugar a mi cuñado Manuel Moreno, quien hoy está con el Deportivo Mixco. Yo siempre lo miraba por la televisión y me emocionaba. Desde ese entonces comenzó ese sueño, y gracias a Dios, se logró ese anhelo y ese debut en Liga Nacional. Ahora a seguir luchando por la titularidad. Mi sueño es enfrentar a Manuel Moreno.

¿Cuál es tu experiencia?

Mi recorrido comenzó en el Club Juventud Retaltecos de la Segunda División. Mi cuñado Manuel Moreno me envió una publicación de las pruebas y con 15 años no dudé en ir en busca de ese sueño. Gracias a Dios me escogieron y logré debutar en la Segunda División.

¿Cómo fue tu preparación?

“Desde muy pequeño me uní a una academia de futbol en La Máquina (Academia de futbol de selecciones maquinense). Empecé a trabajar desde los 11 años. Mi cuñado siempre me ayudaba y me apoyaba en los trabajos. Me daba buenos consejos. Todo el esfuerzo tuvo su recompensa.

Un video emotivo para su familia

En el momento más importante de lo que ha vivido, sin duda alguna su debut en la Liga Nacional marca la vida de Brandon Bautista y su familia. El momento quedó inmortalizado mediante un video publicado en su perfil de TikTok, al cual le montó el audio histórico entre Diego Maradona y doña “Tota”, su madre, cuando salió campeón del mundo en 1986.

“Andá a descansar mijo que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy”, le decía la “Tota” a Diego mediante una comunicación telefónica, y con ese audio, las imágenes de Brandon y su debut en la Liga Nacional sirvieron para homenajear y darle gracias a su familia.

“Mi familia tomó mi debut muy alegre. Todos están muy orgullosos de mí. Me siento tan feliz de haber logrado lo que un día les prometí a mis padres. Ahora viene lo difícil que es mantenerse. Pero sé que con trabajo duro y con mucha fe lo podré lograr”, contó el entrevistado, quien nació en La Máquina, Retalhuleu.

“Por ellos sigo luchando”

Al ser consultado sobre la relación padres-hijo, Brandon Bautista, jugador del Deportivo Achuapa, dijo: “Mis padres son el motivo por el cual yo estoy acá. Ellos me han impulsado mucho. Siempre están apoyándome para yo pueda sostenerme acá. Están atentos a cualquier cosa. Ellos son todo para mí. Gracias a ellos, y por ellos, es que sigo luchando día a día por lograr mis sueños”.

Brandon, el extremo por la izquierda, y quien se califica como rápido y regateador, señala que sus padres lo aconsejan mucho. “El trabajo duro vence el talento y tengo que trabajar muy fuerte. Siempre me aconsejan en eso para poder perfeccionar lo que me falta aún. Tengo que perfeccionar muchas cosas. Me falta mucho, sé que este es el comienzo de una gran carrera, tengo mucha fe”, reconoció.

Brandon, el “Canchito” regateador ágil, busca poder mantener una regularidad para el presente Torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional. Como todo futbolista, su sueño es ser seleccionado de la “Bicolor”: “Sé que tengo las cualidades, y sé que con trabajo duro lo podré lograr”, sentenció.

Y así fue como se dio el debut en Liga Nacional del futbolista del Deportivo Achuapa, Brandon Bautista, el pasado sábado en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala. Esta semana de trabajo será distinta para el joven que actualmente cursa el cuarto grado de la carrera de Bachillerato en Agronomía.

Entre entrenamientos, futbol, compartir rutinas de ejercicios con su novia en el GYM, apoyar a su familia, trabajar en la ganadería, es la parte que complementa a este jugador guatemalteco.

Álbum de la familia

