Rubio Rubín se medirá al campeón de Concacaf en la Leagues Cup

El Real Salt Lake, del nacional Rubio Rubín, ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup.

La Leagues Cup aumenta su presencia de guatemaltecos en su ronda de dieciseisavos de final. Además del ya clasificado Cincinnati de Arquimides Ordoñez, el pasado domingo se ratificó la clasificación del Real Salt Lake de Rubio Rubín como segundo de grupo.

El cuadro de la MLS se clasificó luego de que Monterrey derrotase 4-2 al Seattle Sounders, lo que dejó al equipo estadounidense eliminado en fase de grupos y a los Rayados como líderes con seis unidades. Este pase de ronda también ya les hace conocer cuáles serán sus rivales para los dieciseisavos.

ROUND OF 32 HERE WE COME

See y’all Friday at the Riot. pic.twitter.com/mF0IwCrxPQ

— Real Salt Lake (@realsaltlake) July 31, 2023