Japón cierra la fase de grupos del Mundial como líder tras golear a España

Con un 4-0 en contra, España poco pudo hacer ante una inspirada selección de Japón en Wellington, Nueva Zelanda.

Japón obtuvo el liderato de su grupo tras darle a España una lección de fútbol efectivo y veloz con una goleada de 4-0, este lunes en Wellington, mientras que Australia y Nigeria se clasificaron para los octavos de final del Mundial femenino.

Tanto Japón como España ya estaban clasificadas por el Grupo C, y el resultado solo definió que las niponas, primeras de grupo, enfrentarán a Noruega, mientras que España lo hará con Suiza, las dos clasificadas por el Grupo A.

Sin embargo, en el grupo B casi todo estaba por decidir este lunes, cuando finalmente se clasificaron Australia tras vencer a Canadá (4-0), y Nigeria, que empató a cero con Irlanda, anteriormente eliminada.

Todo se le torció muy rápido en Melbourne a Canadá, que encajó dos goles de la australiana Hayley Raso, delantera del Real Madrid, en el primer tiempo (9 y 39).

La fiesta para la afición australiana no se quedó allí, y pudo celebrar otro tanto de Mary Fowler (58) y un último de penal de Steph Catley (90+4), quedando así primeras de grupo con seis puntos.

Por su parte, Nigeria consiguió con su empate el punto necesario para adelantar a las canadienses en la clasificación, terminando la fase con 5 puntos. Sus rivales en octavos se definirán el martes con los encuentros del grupo D entre China e Inglaterra, y Haití y Dinamarca.

