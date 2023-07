Willy Coito mostró su molestia por el trabajo arbitral

El entrenador uruguayo se mostró molesto por el trabajo arbitral del central Enrique de la Rosa, quien tuvo su debut en la máxima categoría del futbol guatemalteco.

Este sábado, el estadio Doroteo Guamuch Flores fue testigo del empate 1-1 entre Comunicaciones de Willy Coito Olivera y Xinabajul-Huehue de Pablo Centrone en el arranque del Torneo Apertura 2023 del fútbol guatemalteco. Los aficionados esperaban una victoria del equipo local, pero se encontraron con una fuerte resistencia por parte del mermado Xinabajul, quien solo pudo contar con 14 jugadores para este encuentro.

Finalizado el partido, el técnico crema habló en conferencia de prensa y lanzó duras críticas al arbitraje del central Enrique de la Rosa, quien este sábado tuvo su primer partido en el máximo circuito del futbol guatemalteco: “El árbitro tuvo que haber sido el línea, él manejó todo el partido, incluso cobrás ese penal, así tendrían que haber como 80 por partido, si la mirás no lo entendés, se perdió mucho tiempo y no se repuso nada, muchas cosas, ahora hay que enfocarnos en el partido del miércoles (ante Real España)”.

Willy Coito Olivera pasa de página y piensa en lo que viene

El empate en casa es un resultado que deja un sabor agridulce para los cremas, quienes esperaban comenzar el torneo con el pie derecho. Ahora, deberán concentrarse en los próximos desafíos. A mitad de semana, tendrán un compromiso importante en la Copa Centroamericana de Concacaf cuando reciban al Real España. Posteriormente, en la segunda jornada del Apertura 2023, se enfrentarán a un difícil rival como el actual campeón, Xelajú MC, en calidad de visitantes.

“Queríamos ganar, pero lamentablemente no lo pudimos conseguir. El campeonato pasado al único equipo al que no le habíamos podido ganar era Xinabajul, pero toca pensar en los rivales que vengan”, expresó Willy.

“Real España será un rival complicado, es un rival difícil, tenemos que asumir las responsabilidades, el primer partido es clave para apuntar en alto, respetamos al rival y a sus jugadores, pero tenemos que salir a ganar”, mencionó el técnico crema sobre su rival en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Para finalizar, el entrenador uruguayo aseguró que aún no sabe si Pinto saldrá el extranjero y desconoce si Gerardo Gordillo podría regresar a Comunicaciones.

“Pinto y Gordillo no hay nada claro, hasta que no haya nada no podemos hablar, conmigo no se han acercado a hablar”, sentenció.

