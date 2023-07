Sadio Mané será nuevo compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr

Luego del fichaje de Mahrez por el Al Ahly, el siguiente africano en viajar a Arabia Saudita será Sadio Mané.

El futbolista senegalés Sadio Mané dejará el Bayern tras una temporada sin destacar y se encamina a unirse al equipo líder en Arabia Saudí, el Al Nassr. Aunque la noticia aún no ha sido oficializada por ninguno de los clubes involucrados, diversos reportes señalan que el acuerdo entre Mané y el Al Nassr está prácticamente cerrado, faltando solo los últimos detalles para confirmar el traspaso.

Sadio Mané to Al Nassr, here we go! Deal in place between the two clubs, Bayern have accepted the verbal proposal after advanced talks yesterday 🟡🔵🇸🇦

Paperwork to be checked on player side and then medical will be booked, deal will be done.

Fofana, Brozović, Telles… Mané ⭐️ pic.twitter.com/w0eZqFQxgD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023