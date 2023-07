Argentina empata dramáticamente con Sudáfrica en el Mundial Femenino

Las albicelestes remaron contra corriente en el segundo tiempo para revertir la que habría sido su segunda derrota en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Argentina logró el viernes un dramático empate a dos goles contra Sudáfrica después ir 2-0 abajo en el marcador, un resultado que revivió sus opciones de avanzar en el Mundial Femenino.

Las albicelestes remaron contra corriente en el segundo tiempo para revertir la que habría sido su segunda derrota en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda tras caer el lunes 1-0 ante Italia.

Los cambios del entrenador Germán Portanova le dieron un nuevo rostro a Argentina cuando todo indicaba que se irían con su segunda derrota al hilo.

Con este resultado, el Grupo G del Mundial solo podrá definir a sus clasificadas a segunda ronda en la última fecha de la fase inicial, el 2 de agosto con los partidos Argentina-Suecia y Sudáfrica-Italia.

Por ahora, Argentina y Sudáfrica se encuentran con un punto. Suecia e Italia se sitúan con tres puntos y un partido menos a la espera de jugar el sábado el duelo entre ellas de la segunda jornada.

Sudáfrica se fue arriba al minuto 30 cuando Linda Motlhalo recibió en solitario un pase cruzado de la atacante Thembi Kgatlana. Kgatlana marcó el segundo tanto al 66 al recibir un servicio frente al arco rival.

Argentina descontó con un disparo bien colocado desde fuera del área de la recién ingresada Sophia Braun al minuto 66. Igualó las cifras Romina Núñez al 79 tras un servicio desde la derecha de Yamila Rodríguez, ambas ingresadas en el segundo tiempo.

“Estoy muy orgullosa de cómo remontamos”, declaró Braun tras el partido. “Estamos contentas, queríamos ganar pero estamos orgullosas”.

Su compañera Núñez lamentó las imprecisiones que les costaron dos goles, pero afirmó que “tenemos mucha garra, mucho corazón, como lo demanda esta camiseta”.

Contra Suecia, dijo, “dejaremos todo en la cancha para llevarnos los tres puntos”.

Aunque el estadio de la ciudad neozelandesa de Dunedin estaba a medio llenar, no dejaron de escucharse los coros de la afición argentina y las vuvuzelas de la hinchada sudafricana.

