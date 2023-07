El español David Silva anuncia su retiro del futbol profesional

El 'Mago', fue pieza fundamental en la consecución de 2 Eurocopas y el Mundial de 2010 con la Selección de España.

El fútbol español y los aficionados de todo el mundo se llenan de nostalgia al enterarse del anuncio oficial de David Silva sobre su retiro del fútbol profesional. A través de sus redes sociales, el reconocido mago de Arguineguín comunicó su decisión tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior durante la pretemporada con la Real Sociedad, un golpe que precipitó el fin de su ilustre carrera.

Con 37 años de edad, David Silva ha colgado las botas dejando una huella imborrable en el mundo del fútbol. Desde sus inicios en el Eibar, pasando por el Celta de Vigo, el Valencia y el Manchester City, hasta su última etapa en la Real Sociedad, Silva ha sido parte de una generación talentosa y exitosa del fútbol español. Además, defendió los colores de la Selección Española, siendo pieza fundamental en la consecución de 2 Eurocopas y el Mundial de 2010.

En Inglaterra, David Silva se convirtió en una leyenda con el Manchester City, conquistando 4 Premier Leagues, 2 FA Cups, 5 EFL Cups y 3 Community Shields. Pero su éxito no se limitó al fútbol inglés, ya que también alzó la Copa del Rey tanto con el Valencia como con la Real Sociedad en 2020.

La carrera de David Silva ha sido destacable por diversos aspectos, entre ellos, su fiel compromiso al Valencia, donde se mantuvo pese a no haber pasado por los grandes clubes españoles. Además, su resistencia física ha sido impresionante, manteniendo siempre un alto nivel de juego a lo largo de su carrera profesional.

