Rayados de Monterrey ficha a una de las estrellas de LaLiga: Sergio Canales

Con paso por el Real Madrid, Real Betis, Valencia y la selección española, Sergio Canales espera hacer historia en México.

El futbolista español Sergio Canales, de 32 años, deja atrás su etapa en el Real Betis para embarcarse en una nueva aventura en el club mexicano Monterrey. Según diversos reportes, el traspaso se ha concretado por una cifra de 10 millones de euros más 5 millones adicionales en variables.

Canales, quien se destacó como uno de los españoles más importantes en LaLiga desde su fichaje por el Betis en 2018, deja el Benito Villamarín tras haber disputado un total de 207 partidos, anotado 39 goles y ofrecido 30 asistencias durante su estadía.

En un emotivo comunicado en su sitio web, el Real Betis expresó su agradecimiento al jugador cántabro por los servicios prestados durante su tiempo en el club y le deseó mucha suerte en su futuro profesional. Canales, a su vez, se despidió del club en una conferencia de prensa llena de emoción, donde confesó que sentía que su ciclo en el Betis había llegado a su fin.

“El Betis es el club más importante de mi carrera. Mi sueño era retirarme aquí, pero el año pasado fue el más duro de mi carrera debido a algunas circunstancias normales, pero que me afectaron mucho y me costó afrontar el día a día. No es nada grave. Y sinceramente, esta decisión está muy meditada”, compartió Canales, mientras luchaba por contener las lágrimas.