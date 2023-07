¡Locura en Japón! Cristiano Ronaldo, el centro de atención

“Tenemos dos grandes partidos por jugar”, se alegra el cinco veces galardonado Balón de Oro, que se enfrentará también al Inter de Milán el jueves, en la misma ciudad japonesa.

Sonriente, hablando en inglés durante la rueda de prensa de presentación del partido el domingo, en el hotel Nikko de Osaka, el portugués jugó bien su rol de embajador, respondiendo con amabilidad a los niños invitados a hacer preguntas a los jugadores.

El traje de embajador le queda de maravilla, pues desde su llegada espectacular en enero, el faro del campeonato saudita garantiza la promoción del mismo.

Siguiendo su estela, otros grandes nombres llegaron este verano boreal como Karim Benzema y N’Golo Kanté al Al-Ittihad, Kalidou Koulibaly y Sergej Milinkovc-Savic al Al-Hilal, Édouard Mendy al Al-Ahli e incluso Seko Fofana y Marcelo Brozovic acompañando al luso en el Al-Nassr.

