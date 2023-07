La Liga Primera División arranca este fin de semana

Conozca cuál es el primer partido que dará inicio a la actividad de la temporada 2023-2024 de la Liga Primera División de No Aficionados.

Se terminó la espera. Este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de julio, el futbol vuelve a Guatemala. No solo será el regreso de la Liga Nacional, con el duelo Deportivo Malacateco-Xelajú M. C., sino también regresa la Liga Primera División de No Aficionados de Guatemala.

Luego de vivir una emocionante definición de semifinales en el Clausura 2023, que dio a Deportivo Zacapa y Deportivo Coatepeque el ascenso directo a la Liga Nacional, evitando así los partidos por el ascenso, la Primera vuelve este viernes con su temporada 2023-2024.

Marquense, Iztapa, Sololá, Santa Lucía Cotzumalguapa, Suchitepéquez, Quiché, Democracia, Nueva Concepción, Juventud Copalera y San Pedro conforman el grupo A, el cual arrancará su jornada el sábado 29 de julio.

Por su parte, Cuilapa, Mictlán, San Benito, Sacachispas, Barberena, Juventud Pinulteca, Fraijanes, Heredia, Universidad y Aurora, son los 10 integrantes del grupo B, tomarán bandera de salida el domingo 30 de julio.

Grupo A

Deportivo Sololá- F. C. Santa Lucía Cotzumalguapa, sábado a las 15:00 horas en el estadio Xamba

Deportivo Marquense-Deportivo Iztapa Los Peces Vela, sábado a las 20:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada

Deportivo Suchitepéquez-Deportivo Quiché F. C., domingo a las 11:00 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo

Deportivo Juventud Copalera-Deportivo San Pedro F. C., domingo a las 11:20 horas en el estadio Antonio Castillo Castillo

Democracia F. C.-Deportivo Nueva Concepción, domingo a las 13:00 horas en el estadio La Democracia (Huehuetenango)

Grupo B

Cuilapa F. C.-Atlético Mictlán, domingo a las 11:00 horas en el estadio Francisco Salazar Fernández

Deportivo Fraijanes-Club de Futbol Heredia, domingo a las 11:00 horas en el estadio Julio Martínez

Club de Futbol Universidad-Aurora F. C., domingo a las 11 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol

Barberena F. C.-Juventud Copalera, domingo a las 12:00 horas en el estadio Polideportivo Barberena

Deportivo San Benito F. C.-Deportivo Sacachispas, domingo a las 12:00 horas en el estadio Pablo Sixto Ochaeta

El campeón y subcampeón del Torneo Apertura 2023 de la Liga Primera División de No Aficionados obtendrán el 50% de ascenso a la Liga Nacional para la temporada 2024-2025. De llegar a la final nuevamente, es decir, en el Clausura 2024 lograrán su ascenso automáticamente.

Balón Pioneer

Se jugará con el Balón Dorado de la marca Pioneer Guatemala, del grupo Cicadex

El Balón Dorado cuenta con un modelo profesional con calidad FIFA Quality de la tecnología termoformada

Balón Dorado tiene valores como la herencia, tradición, perseverancia y pertenencia

El balón de la Liga Primera División de No Aficionados cuenta con los sellos FIFA

Como información adicional, el campeón de la categoría especial tendrá un premio de Q25 mil en el Torneo Apertura 2023. Y otros Q25 mil para el monarca del Clausura 2024.

Además, aún existe la posibilidad de un viaje a Puerto Rico para tener una serie de compromisos internacionales. Ese viaje sería cubierto económicamente en un 50% por la Liga y el otro 50% por el club.

