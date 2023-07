Jesús López promete dejarlo todo para hacerse espacio en los Cremas

Jesús López fue noticia por su paso de Municipal a Comunicaciones, ahora, él promete entrega y corazón para dar su mejor versión como futbolista.

Jesús “Chucho” López fue sin duda alguna una de las bajas y altas más comentadas en esta transición de una a otra temporada. La razón, porque fue dado de baja por Municipal y contratado por Comunicaciones, situación que generó una oleada de comentarios en redes sociales. Algunos negativos, por parte de los rojos, y otros positivos por parte de la afición alba.

Jesús López, antes de unirse a Comunicaciones, tuvo su paso por la Selección Nacional de Guatemala durante la competición de la Copa Oro 2023, donde la “Bicolor” fue quinta del certamen. Posteriormente, el “Chucho” se unió a su nuevo club para ser parte de la gira internacional que Comunicaciones llevó a cabo en Estados Unidos. Fue ahí donde se vistió por primera vez con la camisola del Crema y anotó su primer gol.

Sobre la sensación del cambio de equipo para este Torneo Apertura 2023, Jesús López, contestó: “Nada viejo, yo estoy feliz. Ansioso de jugar de local y que vaya la gente al partido”.

Al referirse al desenvolvimiento en los amistosos con Comunicaciones, el mexicano nacionalizado guatemalteco, dijo: “El equipo fue de menos a más y siento que llegué en buen momento para el inicio de la pretemporada”.

Añadió: “Un gol marqué ahí en la gira. Hay que seguir trabajando fuerte para conseguirlos en donde vale más, que es en el torneo”.

Respecto a su posición dentro del terreno de juego, Jesús López reconoció: “Yo del medio campo para arriba me siento muy bien”. López jugó dos partidos de 10 y otros dos por la derecha.

Con vísperas al Torneo Apertura 2023, y la relación que debe de existir dentro del terreno de juego con sus nuevos compañeros, es algo que no inquieta a López, ya que ha tenido relación, desde antes, con varios jugadores albos “Conozco a muchos de mis compañeros y eso lo hace muy fácil todo”, afirmó.

Jesús López se perdió con Municipal la parte final del campeonato debido a una lesión, la cual ya fue superada, pero habló de este tema en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas: “Estoy muy bien. Salí de la lesión justo para recuperarme para los partidos que hubo con la Selección. Me encuentro muy bien, y ahora en estos partidos que tuvimos en Estados Unidos, físicamente estoy bien. Lo que les puedo decir es que lo dejaré todo en la cancha, ya sea que si las cosas salen como yo quiero o no. Entrega y corazón no faltará”.

El mejor momento en Copa Oro

Recientemente la Selección Nacional de Guatemala quedó en el quinto lugar de la Copa Oro 2023, y todos los seleccionados vivieron un torneo histórico por todo lo realizado en la fase de grupos y la lucha que se hizo en la fase de los cuartos de final. Al ser consultado sobre cuál fue el momento que más recuerda Jesús López, éste respondió: “Cuando le ganamos a Guadalupe. No importa si no jugué ese partido o no. Yo estaba muy feliz por el resultado, por lo que consiguió el equipo y la conexión que hubo con la gente. Fue una noche mágica”.

En ese sentido, también destaca la conexión con toda la gente. “Ellos (afición) vieron que nos entregamos por completo a la cancha como debe ser, y ellos también se entregaron en apoyo hacia nosotros. Estamos muy felices por ese apoyo y esperamos que nos sigan apoyando de esa manera y que nosotros seguiremos trabajando como lo venimos haciendo”.

Una vida en Guatemala

Pese a tener raíces guatemaltecas, Jesús López está viviendo una etapa especial en nuestro país. Por primera vez vive y experimenta la vida en Guatemala. Hace un año en que López vive junto a su esposa y sus dos hijos, situación que lo hace feliz.

Sobre la vida de dos culturas, México-Guatemala, “Chucho”, explicó: “No cambia mucho. Yo estoy muy feliz, lo importante es que mi familia está aquí conmigo. De lunes a sábado en casa y los domingos salimos a comer por ahí”.

Sobre la comida: “Sí me gusta la comida de acá, y es muy parecida a la de México, así que no hay problema. Lo único que acá no se come tan picante”.

La situación más compleja que ha vivido en el “País de la Eterna Primavera” es la del tráfico. En ese sentido, cuenta que al inicio utilizaba una de las aplicaciones del tránsito, pero que le daba un estimado de tiempo y se tardaba más, situación que le generó un tipo de multas. Ahora, él mismo toma sus propios tiempos, contó.

